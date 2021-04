OVERZICHT: Welke vaccinatiecentra werken met QVAX-reservelijst? En wat als jouw centrum er (nog) niet bij is?

Op deze kaart kan je de verschillende vaccinatiecentra aanklikken en nagaan welke QVAX gebruiken (of van plan zijn om dat te doen). De lijst deelnemende centra kan nog aangroeien, wij houden die up to date:

Van Aalst tot Zottegem zijn er op dit moment 36 vaccinatiecentra die werken met de centrale reservelijst Q-Vax, waarop je je sinds vorige week kan aanmelden. Je kan hier bekijken om welke centra het gaat. Op die manier kan het centrum je snel contacteren, als blijkt dat andere mensen niet opdagen en er anders vaccins verloren zouden gaan.

Verspreid over Vlaanderen zijn er alles samen 95 vaccinatiecentra. Dat wil zeggen dat twee derde niet met QVAX werken, maar wel met eigen reservelijsten. Dat kan je navragen bij een centrum bij jou in de buurt. Dit is de volledige lijst van alle vaccinatiecentra.

Het centrale systeem QVAX werkt sinds vorige week. Er is enorm veel vraag naar een plekje op de reservelijst; de website was eerst overbelast. Er doken ook twijfels op over de privacy.

To QVAX or not to QVAX?

De regel is dat je enkel een vaccin kan krijgen in jouw lokale vaccinatiecentrum. "Op een reservelijst staan verandert daar niets aan," zegt Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Iedereen komt aan de beurt voor een coronavaccin, volgens leeftijd of vroeger, als je een aandoening hebt. Wie in aanmerking wil komen als "reservist" kan het volgende doen: Als jouw centrum op de QVAX-lijst staat, en je schrijft jezelf ook in als kandidaat, dan loopt alles vanzelf en word je gecontacteerd bij eventuele overschotten.

Als jouw centrum niet op de QVAX-lijst staat, dan zit er niets anders op dan zelf het initiatief te nemen. "U kan dan bij het centrum zelf informeren hoe het met eigen reservelijsten werkt", is het advies van Joris Moonens. Maar ook dan loont het om je aan te melden op QVAX, want van zodra jouw centrum aansluit, treedt het automatische systeem in werking

Joris Moonens: "Het is de bedoeling van QVAX om het leven makkelijker te maken voor de vaccinatiecentra én voor de mensen die op de reservebank willen zitten. Ze kunnen aangeven wanneer ze beschikbaar en oproepbaar zijn. Het platform is ook geautomatiseerd en afgestemd op het uitnodigingssysteem. Hun afspraak wordt dan ingeboekt en ze krijgen meteen een afspraak voor de tweede dosis. Alles wordt een stuk vereenvoudigd."

Waarom kiezen twee derde van de vaccinatiecentra dan toch nog voor eigen reservelijsten? Joris Moonens: "Nogal wat centra wachten af. We moeten de centra vooral hun werk laten doen, ze staan voor weken waarin ze de hele bevolking moeten vaccineren, dat is een enorme werklast. Ze moeten zich organiseren op de manier waarop zij zich het beste bij voelen. QVAX is een hulpmiddel. Sommige centra gaan daar nu al mee aan de slag, andere hebben wat meer tijd nodig."

Lokale autonomie