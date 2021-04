Drie mannen opgepakt na inbraak wassalon in Deurne

De Antwerpse politie heeft drie mannen opgepakt na een inbraak in een wassalon aan de Gallifortlei in Deurne. "Toen we ter plaatse kwamen, troffen we twee mannen aan. Eén van hen vluchtte te voet weg, de tweede vertrok met de fiets in de andere richting. Na een korte achtervolging hebben we ze allebei kunnen arresteren. Even later werd ook een derde man gearresteerd bij een andere controle", zegt Willem Migom van de Antwerpse politie.