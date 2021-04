BEKIJK: Belgische fotograaf maakt furore met expo over geheime wereld van bosvechters (en staat mee terecht)

Fotograaf Sebastian Steveniers kreeg als eerste toegang tot de besloten en verboden kring van bosvechters in België. Hij kon twee jaar lang bosgevechten volgen, maar werd toen mee opgepakt door de politie. Nu staat hij mee terecht in een proces tegen 66 leden van de harde kern van voetbalsupporters uit Antwerpen en uit Tilburg. Maar zijn fototentoonstelling is een eigen leven gaan leiden, zowel in het binnen- als in het buitenland.