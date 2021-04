Frigoboxtoeristen zijn terug aan de kust: "Mensen brengen eigen wijn, sterke drank en hapjes mee naar het strand"

De voorbije weken zien uitbaters van strandbars regelmatig veel te grote groepen op het strand met hapjes en drankjes die ze van thuis meebrengen of in de supermarkt halen. “Het is frustrerend om te zien dat mensen hun eigen wijn, sterke drank en hapjes meenemen die ze in de supermarkt of traiteurzaak moeiteloos kunnen kopen, zelfs als partybox.”, zegt Frederik Torresan van strandbar Pura Vida in Knokke-Heist. “De frigoboxtoeristen zijn terug. Ze komen bij ons een tonic halen, de fles gin hebben ze mee in hun frigobox en dan gieten ze die gewoon door. Bij ons gebeurt het per portie en gecontroleerd. Er groeien al gauw groepjes tot 10 personen, terwijl wij kunnen zorgen voor afgelijnde bubbels. Nu verliezen we 2 keer, want er is amper omzet en er zijn gezondheidsrisico’s.”