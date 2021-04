Geen Gentse Feesten deze zomer, burgemeester Mathias De Clercq: "Zoeken alternatief met kleine evenementen"

In dat fonds zat al 250.000, maar die pot wordt nu aangevuld tot 1 miljoen euro omdat ook het geld dat bedoeld is voor de Gentse Feesten daar nu bij komt. "We gaan proberen om zoveel mogelijk te laten plaatsvinden door te spreiden over gans de zomer."



"Misschien trekken we ook door naar het najaar. We willen de feesten spreiden over het hele grondgebied van de stad. Gent is groot genoeg om in verschillende wijken een aantal activiteiten te doen. Het moet niet allemaal samengepropt worden op 10 dagen in ons historisch centrum."

Schepen Storms belooft ook dat de Gentse Feesten van volgend jaar een echte knaleditie gaat worden. "De editie van 2022 zal niemand nog vergeten. Dan zal het 3 jaar geleden zijn. Je zal zien dat de Gentenaren het feesten nog niet afgeleerd gaan zijn"

Beluister hier de reactie van nachtburgemeester Edmond Cockuyt bij Radio 2 Oost-Vlaanderen: