Gemeente Liedekerke zoekt mensen die hun straat willen opfleuren met een tekening

Bert Van Damme woont in de Bombardonstraat in Liedekerke. Hij maakte een tekening van een jongen die bombardon speelt. De jongen is blootsvoets. "Dat verwijst naar de bijnaam van Liedekerke. De gemeente wordt ook 'stad Berrevoesj' genoemd. Het verwijst naar de Liedekerkenaren die te arm waren om schoenen te kunnen kopen. Af en toe komen mensen voorbij en maken een foto van mijn tekening", voegt Bert eraan toe. "Dat doet me plezier."