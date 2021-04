Gent Jazz hoopt wél te kunnen doorgaan deze zomer: “Wij zijn geen massa-evenement met gratis toegang”

Voor het Gentse jazzfestival Gent Jazz, dat in dezelfde periode als de Gentse Feesten plaatsvindt, is het nog onduidelijk hoe het festival er dit jaar zal uitzien. Volgens organisator Bertand Flamand is het nog te vroeg om nu al alle voorbereidingen om te gooien. “Wij gaan hard verder werken. En we houden er rekening mee dat als dit scenario om welke reden dan ook wegvalt, we toch een ander moeten kunnen verzinnen.”