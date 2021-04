Gentse maakt lifestylemagazine voor mensen met kankerervaring: "Patiënten verliezen hun haar, maar niet hun gevoel voor schoonheid"

Rosseel heeft 4 journalisten verzameld die verhalen optekenen van kankerpatiënten tijdens of na hun behandeling. "We focussen op waar je dan mee bezig bent. Je voelt je immers erg eenzaam en onbegrepen, ook al word je supergoed omringd door vrienden, familie en dokters. Er zijn veel praktische tips van echte mensen om opnieuw aan het werk te gaan, je mooi te kleden, gezond te eten... En we zorgen voor mooie foto's, ook dat is heel belangrijk in een magazine", gaat Rosseel verder.