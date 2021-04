Grootschalig onderzoek naar mogelijke belastingfraude door familie achter West-Vlaamse keten Supra Bazar

De winkel werd bijna 57 jaar geleden in Gullegem als "Stock Americain" uit de grond gestampt door voormalig vlasboer Marcel Vanhalst en zijn broer Michel. De naam veranderde al snel in Supra Bazar en de zaak breidde doorheen de jaren uit tot 5 grote winkels. In de jaren 80 namen zoon Geert Vanhalst en zijn echtgenote Mieke Potteau de leiding van de keten in handen. Hun zonen Lowie en Bavo zitten intussen ook mee in Supra Bazar. Tussen 1990 en 2016 was ook Geerts zus Nadine bij de winkel betrokken.