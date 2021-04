Hoogspanningsmasten en elektriciteitsdraden verdwijnen tussen Londerzeel en Mechelen

De afbraak is een hele klus. Dit jaar zullen alle elektriciteitsdraden naar beneden worden gehaald en opgerold. Volgend jaar worden ook de hoogspanningsmasten afgebroken. "De draden hebben hun beste tijd gehad en we hebben nu een ondergronds alternatief aangelegd", vertelt woordvoerder Pieter Verlaak van Elia. "We moeten zien dat we voor de afbraak bij alle masten geraken. Boven huizen en wegen worden houten portieken gezet om de draden zo te verwijderen. Uiteraard staat er geen stroom meer op. Met grote machines rollen we de draden op. Daarna komen we met grote kranen ter plaatse om de masten volledig de demonteren en de fundering te verwijderen." In totaal gaat het om 45 hoogspanningsmasten tussen Mechelen en Londerzeel. Ze staan onder meer ook in Willebroek. Parallel met de lijn die wordt afgebroken, loopt nog een hoogspanningslijn. Die blijft wel staan want die levert elektriciteit in het hele land.