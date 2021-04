Waarom saboteert Israël kernsite in Iran? En waarom is het land zo hard tegen een nieuw nucleair akkoord gekant?

Israël heeft goede redenen om beducht te zijn voor Iran. Al sinds de islamitische Iraanse Revolutie van 1979 is het aartsvijand nummer 1 voor de radicale ayatollahs van Teheran. Vorig jaar nog noemde de hoogste geestelijke leider Khamenei het een "dodelijk schadelijk aanhangsel" aan de regio dat "uitgeroeid" diende te worden. Waar heel wat Arabische landen zich de facto hebben neergelegd bij de vestiging van de Joodse staat en sommige ook al formeel vrede hebben gesloten en diplomatieke relaties aanknoopten, blijft Iran zich profileren als onverzoenlijke vijand van "het zionistische regime".

De dreiging van Iran is niet louter retorisch. Stilaan weet Israël zich omsingeld door pro-Iraanse strijdkrachten. In het noorden is er de zwaar bewapende sjiitische militie Hezbollah, die Israël met raketten onder vuur kan nemen. In het zuiden zijn er de radicale milities van Hamas en vooral Islamitische Jihad, die banden onderhouden met Iran. En in het oosten hebben troepen van de Iraanse Revolutionaire Garde en pro-Iraanse milities zich genesteld in Syrië.

Een conventionele oorlog op die drie fronten tegelijk zou Israël wellicht nog aankunnen, al zou zo'n uitdeinend conflict ook in eigen land een zware tol kunnen eisen. Waar Israël vooral voor beducht is, is dat Iran ook kernwapens zou kunnen ontwikkelen en inzetten. Daarom voert het al jarenlang een min of meer geheime oorlog tegen de Iraanse nucleaire installaties - om telkens weer de ontwikkeling van het kernprogramma te saboteren en vertragen.