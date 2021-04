Wielrenner Jens Keukeleire is WK-ambassadeur van de stad Brugge: "Een hele eer dat ze me vragen"

Jens Keukeleire is een echte Bruggeling. Hij is opgegroeid in Kristus-Koning en woont nu in Sint-Andries vlakbij de Smedenpoort. Keukeleire rijdt bij EF Education-Nippo. "Dat de stad mij gevraagd heeft als WK-ambassadeur vind ik een hele eer. Ik heb geen seconde getwijfeld toen de stad me dat vroeg. Het is een unieke belevenis en ik ben heel blij dat ik daar deel mag van uitmaken. Bedoeling is dat ik –afhankelijk van mijn agenda– aanwezig zal zijn op allerhande evenementen die aan het WK gelinkt zijn: van wielerritten tot activiteiten om de inwoners van Brugge op de fiets te krijgen."

De stad Brugge zoekt ook nog een pak vrijwilligers om het WK in goede banen te leiden, zo'n 2.000 per dag. Van chauffeurs, tot seingevers, stewards op de parkings en administratief- of onthaalmedewerkers. De stad begint met een campagne om vrijwilligers warm te maken.