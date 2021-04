Kleine waterloop in Diksmuide is vervuild met chemisch product

Er loopt een onderzoek naar de vervuiling van het Sparkenvaardeken aan het industrieterrein Heernisse in Diksmuide. Het water kleurt er al enkele dagen wit en loopt zo in de IJzer. ”Het is duidelijk afkomstig van een lozing. Jammer genoeg stonden we machteloos en was het kwaad geschied. We konden de waterloop niet meer afdammen of de vervuiling overpompen in de riolering. We kunnen enkel hopen dat de verontreining verdunt en gedeeltelijk oplost door regen”, zegt schepen van milieu Marc Deprez (Idee Diksmuide).