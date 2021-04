Kunstenaar maakt reconstructie van verdwenen paneel "Lam Gods": "Ziet eruit alsof Van Eyck het zelf schilderde"

Het originele "Lam Gods" van de gebroeders Van Eyck hangt in het gloednieuwe bezoekerscentrum in de Sint-Baafskathedraal in Gent. Eén van de panelen is een kopie van "De rechtvaardige rechters". Dat schilderij werd in de jaren 30 gestolen. Het is nog altijd één van de meest mysterieuze én onopgehelderde kunstroven ooit. Er zijn allerlei wilde verhalen over waar het schilderij terecht is gekomen. Kunstenaar Mark Van Crombrugge heeft nu een reconstructie gemaakt, op basis van oude foto's van het origineel.