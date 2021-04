Oproep van Franstalige wetenschappers oogst bijval: "Omslag durven maken om onze maatschappij weer te openen"

De aanpak van de coronacrisis in België kan en moet anders. En het is nu of nooit om het geweer van schouder te veranderen. Daarvoor pleiten drie vooraanstaande Franstalige wetenschappers in de aanloop naar het Overlegcomité van woensdag. In plaats van nog langer lockdowns op te leggen, moet voortaan gekeken worden wat er wél mogelijk is. Die nieuwe denktrant valt in goede aarde bij de Franstalige federale meerderheidspartijen én bij Vlaamse burgemeesters. Zo bleek vanavond in “Terzake”.