Medewerker UGent steelt 100.000 euro om drankverslaving te betalen, moet nu alles teruggeven en krijgt alcoholverbod

De veroordeelde was jarenlang een vaste waarde op het secretariaat van de faculteit van bio-ingenieurswetenschappen van de UGent. De feiten vonden plaats over een periode van 10 jaar, van 2009 tot en met 2019. In totaal maakte de man iets meer dan 100.000 euro buit door geld over te schrijven van een slapende rekening van de universiteit naar zijn eigen rekening. De man was verantwoordelijk voor de facturatie én had als enige toegang tot de bewuste bankrekening.