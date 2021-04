Meer geweld en vandalisme bij jongeren? "Nu er minder kan, gaan jongeren op zoek naar andere dingen die hen een kick geven"

Volgens Kestens speelt de school ook een belangrijke rol. "Als jongeren naar school gaan, is er toch meer structuur in hun leven en hebben ze meer sociale contacten. Het is ook belangrijk dat scholen tijd maken om naar hun leerlingen te luisteren en dat ze proberen in te schatten hoe het met hen gaat. Afgelopen jaar is alles wat school plezierig maakt, zoals uitstapjes, geschrapt. Scholen zouden op zoek moeten gaan naar uitstapjes die ze wél kunnen doen, ook al is het in groepjes van vier. Want los van het leren, hebben kinderen ook een achterstand opgelopen rond sociale ervaringen, en die zijn essentieel. "Jongeren hebben niet alleen een leerachterstand maar ook leefachterstand opgelopen", hoorde ik een leerkracht zeggen, en dat is mooi verwoord," aldus Eva.