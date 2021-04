Antwerpse minderjarige verdachte in moordzaak Beveren maand langer in jeugdinstelling Everberg

De verdachten kunnen maximaal twee maanden en vijf dagen in Everberg opgesloten worden. Als de jeugdrechter in Dendermonde de plaatsing voor de twee andere verdachten ook verlengt, zal vanaf volgende maand een andere oplossing voor de minderjarigen gevonden moeten worden. Voor het opstarten van de procedure van uithandengeving moet er eerst een vordering komen van het openbaar ministerie. De jeugdrechtbank beslist na dat medisch-psychologisch onderzoek over de uithandengeving en houdt ook rekening met het verslag van de instelling en het maatschappelijk onderzoek.



Als een minderjarige effectief uit handen wordt gegeven, komt hij in het Vlaams detentiecentrum in Beveren terecht en kan hij vervolgd worden voor een bijzondere kamer binnen de jeugdrechtbank of voor het hof van assisen. Dat laatste is het geval voor een niet-correctionaliseerbare misdaad als moord, waarbij de minderjarige maximaal dertig jaar cel kan krijgen.