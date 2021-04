Nieuwe fase Oosterweelverbinding: veel werk ook voor Antwerpse Waze-vrijwilliger

De nieuwe fase in de werken aan de Oosterweelverbinding in Antwerpen bezorgen ook de Antwerpse Waze-vrijwilliger Paul Van den Wyngaert extra werk. Waze is een gps-app die zo actueel mogelijke informatie wil bieden. De afgelopen dagen werden er heel wat nieuwe versmallingen en omleidingen aangelegd op Linkeroever. "Gelukkig krijgen we die informatie op voorhand. Ik zie dat onze kaart perfect juist staat vanmorgen, een zeer goede prestatie," zei Paul trots in "Start Je Dag".