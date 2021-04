Onderzoek naar lobbywerk door voormalige Britse premier David Cameron

Maar het nieuwe onderzoek door een onafhankelijke expert, dat de Britse premier Boris Johnson nu heeft aangekondigd, moet ook gaan over de periode toen Cameron nog premier was, van 2010 tot 2015.

Want Lex Greensill, de oprichter van Greensill Capital, was toen een tijdlang economisch ­adviseur van de conservatieve regering. Het onderzoek zou onder meer moeten uitklaren in welke mate hij toen toegang had tot overheidsinstanties, en op welke manier hij contracten binnenhaalde.