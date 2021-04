Onrust bij Amerikaanse stad Minneapolis nadat politie zwarte man heeft doodgeschoten bij verkeerscontrole

De moeder van Daunte Wright zei tegen de pers dat haar zoon haar had opgebeld om te verwittigen dat de politie hem zou meenemen. Hij zou tegengehouden zijn omdat er “luchtverfrissers aan zijn achteruitkijkspiegel hingen", zei zijn moeder nog. Dat is verboden in Minnesota.



De vrouw vertelde dat ze hoorde hoe agenten haar zoon vroegen om zijn telefoon neer te leggen. Een van de agenten maakte een einde aan het gesprek. Iets later belde de vriendin van haar zoon en zei dat hij was overleden.



De moeder vertelde dat het lichaam van haar zoon door agenten op de grond was achtergelaten en zei voorts: "Niemand wil ons iets vertellen. Niemand wil met ons praten."

