Wie aan de beurt is voor een coronaprik, maar niet zelf in een vaccinatiecentrum kan geraken, die kan een beroep doen op een mobiel team. Verpleegkundigen komen dan thuis het vaccin geven. Ze houden de patiënt ook na de prik nog even in de gaten. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die bedlegerig zijn. Onze reporter volgde verpleegkundige Oleg in Genk. Bekijk hierboven het verslag.