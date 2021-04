Opnieuw dodelijk ongeval op E313 in Geel

De bestuurder en de passagier van de bestelwagen zaten gekneld. Voor de passagier kwam alle hulp te laat. Hij heeft de klap volledig op zich gekregen. De bestuurder is met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De E313 is helemaal afgesloten in de richting van Antwerpen. Vorige week vrijdag reed in Geel-Oost ook een bestelwagen in op een vrachtwagen in de staart van de file. De bestuurder overleefde het ongeval niet. De files staan er door wegenwerken aan een brug in Geel.