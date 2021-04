Paleis op de Meir in Antwerpen met meubels van Napoleon tijdelijk open voor publiek

Daar komt nu verandering in, want vanaf dinsdag 13 april gaat het Paleis tijdelijk open voor het publiek. De historische meubels zijn van de zolder gehaald en tentoongesteld. "Dat we die meubels nu kunnen bezichtigen, is heel uniek", zegt directeur Matthias Francken van beheerder en erfgoedorganisatie Herita: "Het Paleis is ingericht met 200 jaar oude meubels, ontworpen in opdracht van Napoleon, die in al hun glorie te bekijken zijn. Het gaat om een unieke collectie in België."