"Pallas" of "Volxus": kunstencentrum Vooruit laat publiek stemmen op nieuwe naam

Tegenover het klassieke woord "Pallas", staat een compleet nieuw woord: "Volxus". Mieke Dumont: "Als je het woord uitspreekt, hoor je dat het iets wegheeft van "volkshuis". Dat zit natuurlijk in het DNA van Vooruit, want het is een huis voor dans, woord, literatuur en feesten. Het is een huis voor veel volk. Daarnaast staat het ook voor "us", Engels voor "ons". Want in onze community heerst een bepaald "wij"-gevoel."