Punch Powertrain in Sint-Truiden ligt stil door staking tegen geplande ontslagen

Punch Powertrain maakt automatische versnellingsbakken voor auto's. Het bedrijf krijgt alsmaar minder bestellingen door de verslappende automarkt. Er was een contract gesloten met de Franse groep PSA - fabrikant van onder meer Citroën en Peugeot - maar het is ondertussen onduidelijk hoeveel versnellingsbakken daar moeten geleverd worden. Daar bovenop komt nog de terugvallende vraag naar auto's in China. Dat is ook een belangrijke markt, zeker doordat Punch sinds een aantal jaren in handen is van het Chinese Yinyi.