Restauratiewerken aan oud gemeentehuis Assenede starten dit jaar: “Het is een gebouw met uitstraling”

Het gemeentehuis van Assenede gaat gerestaureerd worden, maar dat heeft een tijdje op zich laten wachten. “Het is een historisch geklasseerd gebouw. Wij waren afhankelijk van de goedkeuring van onroerend erfgoed en Vlaamse subsidies. Er is wel een bedrag voorzien in de begroting, maar we moesten ook wachten op de subsidies van Vlaanderen”, vertelt burgemeester Philippe De Coninck (Open Vld).