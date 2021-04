Mammoeten in het Scheldeland: paleontologen restaureren beenderen van dieren uit ijstijd in Berlare

De beenderen zijn tienduizenden jaren oud en het is hoog tijd dat ze behandeld worden zegt Hellemond, want ze dreigen te verpulveren. Dat komt omdat er pyriet in zit, een mineraal. Zodra het in aanraking komt met lucht en vocht geeft het een chemische reactie en verpulvert het bot. "We sluiten het contact met de lucht af en vallen het pyriet aan zodat die reactie wordt tegen gehouden. Doen we dat niet, dan worden de beenderen gewoon stof. 4 Op de 10 botten heeft hier last van pyrietverval. Het was hoognodig dat we eraan begonnen." De paleontologen strijken de botten in met een bewaarmiddel.