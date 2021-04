Russische beer na tocht van 3.000 km opgevangen in Natuurhulpcentrum Opglabbeek

Na een tocht van 3 dagen en 3.000 kilometer eindigt de rit voor Byara voorlopig in het Natuurhulpcentrum Opglabbeek, wat meteen voor een primeur zorgt. "Het is de eerste keer dat we een Russisch dier mogen ontvangen", vertelt Janssen opgetogen. "Ze gaat hier nu een maand in quarantaine, om te vermijden dat ze eventuele virussen verspreidt, dan gaat ze naar een tijdelijk onderkomen bij ons en ten slotte zoeken we haar een vaste verblijfplaats. Dat zou opnieuw in het buitenland kunnen zijn of in een speciale opvang in ons land. Hier krijgt ze alvast nog veel koekjes, want die eet ze graag", lacht Janssen.