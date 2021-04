Scheiding tussen kerk en staat onder druk in Frankrijk: helft leraren past op zijn woorden als het over religie gaat

Bijna een half jaar geleden, op 16 oktober, werd in Frankrijk Samuel Paty vermoord door een islamist. Paty was geschiedenisleraar en had in zijn lessen cartoons over de profeet Mohammed getoond en bekocht dat met de dood. Een half jaar later past de helft van de Franse leraren op zijn of haar woorden, blijkt uit een enquête. Zelfcensuur, zeggen ze zelf, uit schrik en lijfsbehoud. Meteen komt zo ook de typisch Franse laïcité, de scheiding tussen kerk en staat onder druk. Onze reporter Steven Decraene sprak met leerlingen en leerkrachten. Bekijk hierboven zijn reportage.