Ongerustheid over Oost-Oekraïne: Oekraïne zegt dat Rusland tienduizenden militairen heeft verzameld aan grens

De voorbije weken is het sluimerende conflict in Oost-Oekraïne opnieuw opgelaaid. In het gebied woedt al zeven jaar lang een oorlog tussen het Oekraïense regeringsleger en pro-Russische rebellen. Die erkennen het gezag van de prowesterse regering in Kiev niet en hebben eigen ministaatjes uitgeroepen.

Het conflict stond lange tijd op een laag pitje, maar de voorbije maanden zijn er weer zwaardere gevechten en vallen er opnieuw meer doden.