Stel je kandidaat om astronaut te worden bij de ESA

"Jezelf niet vertellen dat je hier niet goed genoeg voor bent, iets wat vrouwen vaak tegen zichzelf herhalen", zei de Italiaanse astronaute Samantha Cristoforetti in een opgenomen boodschap die bedoeld was om vrouwen, die zich meestal minder kandidaat stellen, aan te moedigen. Moleculair bioloog Hetty Helsmoortel , voormalig kankeronderzoekster aan de Universiteit Gent, is alvast kandidaat.

De ESA verwacht duizenden kandidaturen voor slechts een handjevol plaatsen, kan men er dan nog wel in geloven? "Astronaut worden is slechts het topje van de ijsberg", zo antwoordde staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Thomas Dermine (PS). "We willen ook de Belgen inspireren, mannen maar vooral vrouwen ertoe bewegen zich te engageren in een wetenschappelijke carrière, aangezien het percentage gediplomeerden in die richtingen in België onder het Europees gemiddelde ligt."

"De ruimte is een industriële sector in volle groei, en dat terwijl 20 tot 25 procent van onze ingenieurs in de komende 5 tot 10 jaar met pensioen zullen gaan", voegde De Winne daaraan toe.

"Er werken zo'n 10.000 mensen in een hondertal bedrijven die direct of indirect actief zijn in de ruimtevaartindustrie in België", zei Dermine. "We zoeken dus niet enkel astronauten", zo besloot De Winne.

Het ruimte-onderzoek heeft bovendien erg concrete gevolgen op het gebied van de gezondheidszorg en de technologie hier op aarde, zo benadrukte Angelique Van Ombergen, de wetenschappelijke coördinatrice voor het mensgericht onderzoek van de ESA. Ze noemde daarbij de verbetering van de behandelingen tegen cardiovasculaire problemen en musculaire atrofie - hart- en vaatziekten en het afnemen van de spierfunctie.