Onderwijsoverleg over heropening scholen: wat ligt er op tafel?

Volgens afgevaardigd bestuurder van het gemeenschapsonderwijs (GO!) Raymonda Verdyck is de best mogelijke uitkomst de volledige heropening van de scholen. "Maar we moeten toch minstens kunnen hervatten zoals we dat gedaan hebben sinds de herfstvakantie. Dat wil zeggen halftijds in contactonderwijs en halftijds in afstandsonderwijs voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs", klinkt het.

"Dat houdt dan ook in dat alle andere leerlingen volwaardig naar school kunnen komen. Het is natuurlijk wel zo dat er voor de paasvakantie een aantal bijkomende voorwaarden geldig waren. Scholen waren daar niet altijd voor uitgerust."

