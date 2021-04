Theatergroep Studio Orka, bekend van "Chasse patate", houdt ermee op

Studio Orka speelt niet in theaterzalen, maar altijd op bijzondere locaties, ook in openlucht, zoals een akker, een volkstuintje of het parkeerterrein van een warenhuis. Het zijn "jeugdvoorstellingen", maar ze vallen in de smaak bij jong en oud en zijn meestal snel uitverkocht. Ook opvallend zijn de zelfgemaakte voorwerpen of magische decorstukken die een eigen rol spelen. Studio Orka was ook buiten onze grenzen actief.