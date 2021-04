Tuincentra hebben tekort aan planten: "Brexit en coronacrisis boosdoeners"

Misschien is het u ook opgevallen. Verschillende planten, bomen en struiken zijn amper verkrijgbaar in de tuincentra, of je moet erg lang wachten. Dat vertellen ze bij tuincentrum De Wolf in Gooik. Kathleen Billens: "Dat heeft onder andere te maken met de Brexit. Omdat Engeland uit de EU stapt, hebben ze voor alle zekerheid grote bestellingen gemaakt. Daardoor is het voor ons erg moeilijk om nog aan bepaalde planten te geraken. Vooral de vaste planten zoals struiken en bomen. Maar ook kruiden zijn er minder. Wij doen wekelijks onze bestellingen in Nederland maar we krijgen vaak maar de helft toegestuurd omdat het er niet is. "

Maar ook de coronacrisis heeft roet in het eten gegooid, gaat Billens verder. "Vorig waren de tuincentra een tijd dicht. Daardoor zaten de kwekers met veel overschotten die ze moesten weggooien. Voor dit jaar zijn ze dan ook voorzichtiger geweest, en hebben ze minder voorraad. Sommige kwekers zijn zelfs gestopt. Sowieso kochten mensen ook minder snijbloemen omdat ze nergens mogen langsgaan. Enkel met moederdag deden die het goed."