Twee everzwijnen die vorige zomer gespot werden in Zemst, zijn afgelopen weekend doodgeschoten

"Vorig jaar in augustus zijn er everzwijnen gesignaleerd in het gebied Vriezenbroek in Hofstade bij Zemst", vertelt Dominique De Roeck van de wildbeheerseenheid Zennevallei. "Omdat de dieren voor schade zorgen, hanteren we in het gebied een nultolerantie. Dat zijn we overeengekomen met de landbouwers, jagers, milieuverenigingen en het Agentschap Natuur en Bos. Van zodra we sporen zien, gaan we over tot jagen."