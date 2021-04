Twee honden vergiftigd in Herent en Everberg: "Wees alert"

Eén hond raakte vergiftigd tijdens een wandeling in natuurgebied Molenbeekvallei, op de grens tussen Kortenberg en Herent. Een tweede dier kreeg vergif naar binnen in Everberg, een deelgemeente van Kortenberg, maar kon gelukkig gered worden. "We raden de eigenaars van honden aan om hun dier tijdens de wandeling aan de leiband te houden, en om goed op te letten of de hond niks eet van iets wat daar schijnbaar onschuldig ligt", zegt korpschef Walter Endels van de politiezone Herent-Kortenberg.

"Mocht men wat vinden, of mocht er zich opnieuw zo een geval voordoen, dan vragen we dat dit gemeld wordt aan onze politiezone, zodat we het kunnen onderzoeken."