Je voortuin ontharden, helpt dat in de strijd tegen grondwatertekort? "Alle beetjes helpen ons waterrobuust te maken"

De verharding van de oppervlakte in Vlaanderen is veel groter dan in Europa. "In Vlaanderen groeit de verharding elke dag met twee of meer voetbalvelden. Dat is gigantisch veel. Als we kijken naar het Europese gemiddelde is het bijna dubbel zoveel. Vlamingen zijn kampioenen in het verharden van hun tuinen en voortuinen."

Volgens professor Patrick Willems (KU Leuven) is de verharding in Vlaanderen de voorbije veertig jaar verdrievoudigd. "In de jaren 70 was slechts vijf procent van Vlaanderen verhard. Op veertig jaar tijd is er drie keer zoveel beton, asfalt en klinkers bijgekomen. Daardoor is de kans op wateroverlast verhoogd, kunnen we onze grondwaterreserves niet aanvullen en komt er veel meer hittestress op warme dagen in stads- en dorpscentra voor."