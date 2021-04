Verandering in dieet maakte het wolven mogelijk uitstervingsgolf op einde van laatste ijstijd te overleven

Een Canadees-Amerikaans onderzoeksteam heeft nu de bewijzen geanalyseerd die bewaard zijn in de tanden en beenderen van de schedels van zowel oude - van 50.000 tot 26.000 jaar geleden - als moderne grijze wolven.

Al de exemplaren waren afkomstig uit Yukon, een gebied waar ooit het ecosysteem van de mammoeten-steppe voorkwam dat gevonden werd in Beringië of de Beringlandbrug. Dat was een brede landbrug die tijdens de ijstijden, als het zeeniveau veel lager stond, wat nu Alaska is verbond met het oosten van Siberië.

De studie stond onder leiding van paleontoloog doctor Danielle Fraser van het Canadian Museum of Nature en de Carleton University in Ottawa en studente Zoe Landry, de eerste auteur van de nieuwe studie.

"We kunnen de verandering in het dieet bestuderen door de slijtagepatronen op de tanden en chemische sporen in de beenderen van de wolven te onderzoeken", zei Landry. "Die kunnen ons veel vertellen over hoe het dier zich voedde, en wat het at in de loop van zijn leven, tot een paar weken voor het stierf."