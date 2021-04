Voeren 'snelst' vaccinerende gemeente van  Vlaanderen: "Zaterdag zijn alle 65-plussers gevaccineerd" 

Op vlak van vaccineren is de gemeente Voeren hoe dan ook een geval apart. De kleine faciliteitengemeente heeft een eigen mobiel vaccinatiecentrum, in een school, omdat dichtsbijzijnde vaccinatiecentrum een hele reis is. De gemeente is ook later dan anderen gestart met vaccineren, op 19 maart. Ze zijn daar dus nog maar een kleine maand bezig, en het lijkt in Voeren toch al sneller te gaan dan elders. Of is dat maar een indruk? Burgemeester Joris Gaens legt uit: "Voor onze vaccindosissen zijn we afhankelijk van het vaccinatiecentrum in Tongeren. Als we op dezelfde manier zouden werken als in de grote centra, zouden we elke week een tiental dosissen kunnen toedienen. We hebben besloten niet op die manier te werken, want dat is logistiek gezien niet haalbaar. We wachten dus tot we enkele honderden dosissen tegelijkertijd kunnen ontvangen, en plaatsen die in één keer", verklaart de burgemeester.