Welke vragen heb jij over de nieuwste beslissingen van het Overlegcomité?

Als de cijfers het toelaten, dan gaan op 8 mei de terrassen weer open. Je mag vanaf dan ook 2 mensen van hetzelfde gezin thuis ontvangen, de pretparken heropenen de deuren en buiten zijn opnieuw evenementen tot 50 personen toegestaan. De avondklok wordt vervangen door een samenscholingsverbod van middernacht tot 5 uur ‘s morgens met maximaal drie personen. Op 19 april heropenen de scholen en sneuvelt het reisverbod. Vanaf 26 april kan je buiten opnieuw afspreken met 10 mensen, herstarten de niet-medische contactberoepen en is winkelen zonder afspraak weer mogelijk. Heb jij hier vragen over? Stuur ze ons via onderstaand formulier.