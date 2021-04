Winterprik brengt kleine bijenvolken in de problemen

Op een mooie lentedag, zoals we er onlangs al gehad hebben, voelt de bijenkoningin dat het tijd wordt om veel eitjes te gaan leggen. Maar als er kort daarna plots een winterprik komt, zoals nu, dan komt het legsel in de problemen. Want het kleine bijenvolkje kan dat broedsel niet warm houden. Philip Duts van de Limburgse Imkersbond ziet dat probleem nu opdoemen bij sommige imkers. "De bijen kunnen het niet warm houden, en laten het broedsel afsterven. Wij hopen daarom met zijn allen op aanhoudend, warmer weer." Bijen kunnen trouwens niet goed tegen de kou en vliegen pas uit vanaf 12 graden.