Vanavond gaat in Brussel een nieuwe concertzaal open, de Nouvelle Belgique. Het woord zaal mag u niet te letterlijk nemen, want het gaat om een virtuele versie van de Ancienne Belgique. De AB is volledig nagemaakt in een gamewereld voor virtuele concerten. Zwangere Guy is de eerste artiest die er virtueel, maar wél live mag optreden. Hoe dat precies in zijn werk gaat, kunt u ontdekken in de reportage hierboven.