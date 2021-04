50 dagen worden alvast gevierd in Roeselare en Ieper: “Het moet een feest worden, maar dan wel volgens de maatregelen”

Laatstejaar Sarah Vaneeckhout van het Klein Seminarie in Roeselare zag vele plannetjes in het water vallen. “We waren al deze winter begonnen aan de organisatie van de 100 dagen, maar we hadden al snel door dat het niet meer zou lukken. Ondertussen keken we ook naar andere ideeën, zoals een kroegentocht of een wandeling met eet- en drankkraampjes en dj's. Elke week werd er een idee overboord gegooid. Het is nog niet duidelijk wat we nu exact mogen doen. De coronacijfers zijn ook helemaal niet goed. Het zal niet zijn als andere jaren, maar we hopen op het beste”, zegt Vaneeckhout.

Ze heeft geen grote verwachtingen bij het Overlegcomité van woensdag. “Ik hoop dat er voor de jongeren toch een versoepeling komt. Maar we weten niet aan wat we ons moeten verwachten tegen 6 en 7 mei. Het is nog een vraag of de horeca zal open zijn en of er nog een avondklok zal gelden. We vergaderen continue met onze directeur en burgemeester en proberen er iets goed van te maken”, besluit Vaneeckhout.