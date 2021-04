50 jonge boeren trekken in colonne door Limburg: ze vragen meer zekerheid voor hun job

Een colonne van 50 tractoren stond vanmorgen om half 10 klaar in Kortessem. Vandaar rijden ze door de provincie, richting Noord-Limburg. De actie gaat uit van de Groene Kring, de grootste vereniging voor jonge land-en tuinbouwers in Vlaanderen.

Om voor jullie voedsel te blijven zorgen, zijn wij onmisbaar, zeggen de jonge boeren, maar onze toekomst wordt meer en meer onzeker. En die onzekerheid heeft onder meer te maken met het stikstofbeleid en de schaarste aan gronden, zegt woordvoerster Lotte Arkens. "We hebben het stikstofdossier dat maar geen duidelijkheid brengt, de toegang tot grond wordt steeds schaarser, waardoor de ruimte wordt afgenomen, en dat zorgt mentaal en fysiek voor problemen bij jonge boeren."

De jonge boeren willen zelf gehoord worden in deze problematiek. "We willen dat er met ons gepraat wordt, en niet over ons", zegt Lotte Arkens. "We willen meewerken aan verandering en aan een oplossing, en dat is de boodschap die we vandaag willen brengen."

De traktorencolonne trekt vandaag door Limburg, met vertrek in Kortessem. Die plek is niet toevallig gekozen, omdat een landbouwer daar onlangs geen vergunning kreeg voor een grote kippenstal. De volgende dagen trekken soortgelijke colonnes door de andere Vlaamse provincies. "We vertrekken in de provincie van minister Demir", rondt Lotte Arkens af, " en eindigen zaterdag in West-Vlaanderen, de provincie van minister Crevits."