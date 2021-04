Aftelklok naar heropening horeca op het meest idyllische plekje van Brugge: "Het is de klok van de hoop" 

Maar wat vindt het stadsbestuur van de aftelklok, op één van de plekjes die het meest gefotografeerd wordt in Brugge? Burgemeester De fauw (CD&V) kan het relativeren. “Het is een tijdelijke constructie en niet zo storend. We zien het eerder als een herinnering aan deze periode. Vergelijk het met foto’s die nu in Brugge worden genomen. Er staan meestal mensen op die een mondmasker dragen. Dat is ook niet het mooiste zicht. We nemen de aftelklok er tijdelijk bij. Als de mensen later die foto’s gaan herbekijken, zullen ze meteen weten in welk jaar het was.”