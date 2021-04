Agente die zwarte man doodschoot in Amerikaanse stad Minneapolis neemt onder druk ontslag

De voorbije nachten was het onrustig in de buurt van Minneapolis, nadat in de voorstad Brooklyn Center een zwarte jongeman was neergeschoten bij een verkeerscontrole. Het incident gebeurde niet heel ver van de plaats waar vorig jaar de zwarte man George Floyd omkwam door buitensporig politiegeweld. Het proces over die zaak is nu aan de gang in Minneapolis, waardoor de sfeer daar hoe dan ook al gespannen is.