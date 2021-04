Alkenaar Daan (33) ging gisteren al op café in Londen: "Zeer gezellig en veilig"

"Zeer fijn, zeer gezellig", zo vat de 33-jarige Daan zijn eerste cafébezoek sinds december samen. "Het was wel nogal koud. We hebben muts en jas maar aangehouden", lacht hij. De horeca in het Verenigd Koninkrijk moet namelijk aan enkele maatregelen voldoen: enkel de terrassen zijn open, je mag enkel naar binnen als je naar het toilet moet, je moet reserveren en na twee uur moet je alweer plaats maken voor een nieuwe klant. "We keken er echt naar uit om iets te gaan eten en drinken, en vooral om na de maaltijd niet te moeten afwassen", vertelt hij vanop het terras in Londen.

De man uit Alken had geluk dat hij nog een plekje op een terras kon bemachtigen. "De hele eerste week is overal al zo goed als volzet, zeker in de drukkere plaatsen in Londen. Gelukkig hebben we voor maandag nog ergens kunnen reserveren."