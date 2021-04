Auto uitgebrand op industrieterrein in Wommelgem

Rond kwart voor 12 vannacht is een auto in brand gevlogen aan Sint Jansveld in Wommelgem, in de industriezone. De auto stond naast een bedrijf, maar de schade bleef beperkt tot het voertuig zelf. De oorzaak van de brand is voorlopig nog niet bekend. Het labo is ter plaatse geweest om vaststellingen te doen.