BEKIJK - Bever heeft het naar zijn zin in een zwembad in Heverlee

Er waren drie mensen nodig om de bever te vangen: "In Leuven zitten er wel redelijk wat bevers, vooral in de Dijle en de zijtakken, maar voor ons was het toch de eerste bever die we uit een zwembad moesten redden. Dat was wel heel speciaal", klinkt het bij Animal Rescue Service.

"We merken wel dat bevers aan een opmars bezig zijn. Vroeger kwamen ze vooral in de Ardennen voor, maar nu komen ze ook voor in het Leuvense, en vooral dan richting Limburg. Hun populatie begint stilaan te groeien."

(lees verder onder de video)